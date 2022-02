Il Milan vince contro la Samp: nuova posizione i classifica per il Napoli (Di domenica 13 febbraio 2022) Il pareggio di ieri tra Napoli e Inter ha favorito il Milan: i rossoneri non hanno sprecato l’occasione e oggi hanno battuto la Sampdoria. La partita è terminata con il risultato di 1-0, grazie a un gol del solito Rafael Leao su assist di un giocatore insolito: il portiere Mike Maignan ha lanciato in porta il suo compagno di squadra grazie a una palla lunga. La squadra di Stefano Pioli ha giocato una bella partita, dominando una Sampdoria mai pericolosa: solo delle grandissime parate di Wladimiro Falcone hanno salvato i doriani da una goleada. Milan-Sampdoria Il Milan, grazie a questa vittoria, si prende la testa della classifica: i rossoneri salgono a 55 punti in classifica, seguiti da Inter a 54 punti (una partita da ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 13 febbraio 2022) Il pareggio di ieri trae Inter ha favorito il: i rossoneri non hanno sprecato l’occasione e oggi hanno battuto ladoria. La partita è terminata con il risultato di 1-0, grazie a un gol del solito Rafael Leao su assist di un giocatore insolito: il portiere Mike Maignan ha lanciato in porta il suo compagno di squadra grazie a una palla lunga. La squadra di Stefano Pioli ha giocato una bella partita, dominando unadoria mai pericolosa: solo delle grandissime parate di Wladimiro Falcone hanno salvato i doriani da una goleada.doria Il, grazie a questa vittoria, si prende la testa della: i rossoneri salgono a 55 punti in, seguiti da Inter a 54 punti (una partita da ...

