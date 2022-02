Gli elettrodi impiantati nel midollo spinale che fanno tornare a camminare i paralizzati (Di domenica 13 febbraio 2022) Una bella notizia: tre persone paralizzate (con lesioni incomplete del midollo) sono tornate a camminare grazie a degli elettrodi morbidi impiantati nel midollo spinale. E non solo: hanno anche nuotato, pedalato e fatto altri sport! tornare a camminare grazie a elettrodi impiantati nella spina dorsale (captured) – curiosauro.ittornare a camminare grazie a degli elettrodi Tre soggetti paralizzati (tra cui un italiano) hanno partecipato a una sperimentazione promossa dai ricercatori del Politecnico di Losanna. L’obiettivo era quello di rimettere in moto il corpo bloccato di individui infermi per paralisi tramite una stimolazione interna, vincolata cioè a ... Leggi su curiosauro (Di domenica 13 febbraio 2022) Una bella notizia: tre persone paralizzate (con lesioni incomplete del) sono tornate agrazie a deglimorbidinel. E non solo: hanno anche nuotato, pedalato e fatto altri sport!grazie anella spina dorsale (captured) – curiosauro.itgrazie a degliTre soggetti(tra cui un italiano) hanno partecipato a una sperimentazione promossa dai ricercatori del Politecnico di Losanna. L’obiettivo era quello di rimettere in moto il corpo bloccato di individui infermi per paralisi tramite una stimolazione interna, vincolata cioè a ...

Advertising

oscuro_pirata : Il buco del culo come sempre fatto. Sarebbe a dire poco catastrofico e l'antica via dove lavoravano si ripopolerebb… - iridardo : @Moonlightshad1 Dice il contrario di quello che pensa o pensa il contrario di quello che dice? Può anche darsi che… - RosariaMantova3 : @lazampa @fulviocerutti @LaStampa Basterebbe mettere ' a vivo' gli elettrodi da esperimento in testa a chi dice che… - _av0n : @Stragiuse Sì ma come la insegni se no la differenza? E anche la contaminazione. Sono cresciuta con un urbanista ch… - acetiIcolina : è venuto il cardiologo a fare la visita domiciliare a nonna, lei gli ha detto che sto studiando infermieristica e m… -