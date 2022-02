Gli applausi a Mattarella, segnale ambiguo di consenso (Di domenica 13 febbraio 2022) Li hanno dovuti contare con attenzione, per quanti erano. Non finivano mai gli applausi a Sergio Mattarella, e dopo si è passati a confrontarli con quelli precedenti, redigendo tabelle e schemi riassuntivi. Qualcuno si è posto domande delicate o politicamente scorrette. Qual è il significato di un così vasto plauso? Erano tutti sinceri quei consensi? Magari erano troppi? Sono stati 55 gli applausi a scena aperta che hanno accompagnato il discorso di insediamento al Colle di Sergio Mattarella. I pignoli hanno calcolato che ce n’è stato uno ogni 46 secondi. Ha superato di gran lunga il mitico Pertini (solo 6), l’amato Ciampi (19), il severo Napolitano I e II (29 e 32), chiunque in precedenza, soprattutto ha battuto sé stesso quando nel 2015, alla prima elezione, si era fermato a 40. Il discorso di ... Leggi su leurispes (Di domenica 13 febbraio 2022) Li hanno dovuti contare con attenzione, per quanti erano. Non finivano mai glia Sergio, e dopo si è passati a confrontarli con quelli precedenti, redigendo tabelle e schemi riassuntivi. Qualcuno si è posto domande delicate o politicamente scorrette. Qual è il significato di un così vasto plauso? Erano tutti sinceri quei consensi? Magari erano troppi? Sono stati 55 glia scena aperta che hanno accompagnato il discorso di insediamento al Colle di Sergio. I pignoli hanno calcolato che ce n’è stato uno ogni 46 secondi. Ha superato di gran lunga il mitico Pertini (solo 6), l’amato Ciampi (19), il severo Napolitano I e II (29 e 32), chiunque in precedenza, soprattutto ha battuto sé stesso quando nel 2015, alla prima elezione, si era fermato a 40. Il discorso di ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli applausi Nowhere Special - Una Storia d'Amore: vi spieghiamo perché dovete recuperarlo in DVD ...nei momenti chiave un equilibrio da applausi. John (un sofferto e molto credibile James Norton ) è un lavavetri ancora giovane, che però a soli 35 anni si vede diagnosticata una malattia che gli ...

Ancona - Brixia e C.L. Gymnastics Team vincono l'esordio in Serie A davanti a 1500 persone La prima giornata del campionato dì Serie A1 dì Ginnastica artistica, maschile e femminile si è chiuso al PalaPrometeo Estra dì Ancona tra gli applausi dì 1500 spettatori, il limite massimo dì capienza consentita dalle vigenti procedure anti Covid (addirittura 700 - 800 persone non sono potute entrare), e di oltre 2.500 follower che ...

Gli applausi non bastano Avvenire Calenzano, anticipo da applausi Il San Piero piega il Dicomano Nell’altro anticipo, il Luco di Allori si è dovuto arrendere di misura al Calenzano (0-1) di Corrado Scintu. Nella ripresa, gli ospiti sono saliti in cattedra e dopo il gol di Penzo hanno saputo ...

“Machine de Cirque”: sincronia di acrobazie e musica tra fiato sospeso e risate Un successo di applausi, urla ed entusiasmo per la compagnia internazionale ... Se il polistrumentista è Frederic Lebrasseur e gli artisti circensi in questione sono Guillaume Larouche , Thibault Macé ...

