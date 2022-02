Gf Vip 6, in arrivo un ospite Big a sorpresa nella Casa? L’indiscrezione (Di domenica 13 febbraio 2022) Gf Vip 6, Alex Belli sarà l’ultimo Vippone a varcare la porta rossa della Casa più spiata d’Italia. Un ritorno il suo che sta suscitando scalpore da quando Alfonso Signorini ne ha dato l’annuncio. Belli infatti rientrerà nella Casa dopo A Casa Chi però il giornalista Gabriele Parpiglia ha appena dato uno scoop! Durante la finale potrebbe entrare un ospite Big a sorpresa! Se ci saranno altri ingressi al GF Vip? Come te lo chiedi tu Rosalinda, se lo chiede anche il web ed escono nomi come i funghi e ci sono ancora pronostici che non trovano conferme. Però nella Casa del GF Vip non entrerà più nessuno, a parte non un ospite, un big a sorpresa durante la semifinale o finale. Quindi chiusi gli ingressi al Grande Fratello ... Leggi su isaechia (Di domenica 13 febbraio 2022) Gf Vip 6, Alex Belli sarà l’ultimo Vippone a varcare la porta rossa dellapiù spiata d’Italia. Un ritorno il suo che sta suscitando scalpore da quando Alfonso Signorini ne ha dato l’annuncio. Belli infatti rientreràdopo AChi però il giornalista Gabriele Parpiglia ha appena dato uno scoop! Durante la finale potrebbe entrare unBig a! Se ci saranno altri ingressi al GF Vip? Come te lo chiedi tu Rosalinda, se lo chiede anche il web ed escono nomi come i funghi e ci sono ancora pronostici che non trovano conferme. Peròdel GF Vip non entrerà più nessuno, a parte non un, un big adurante la semifinale o finale. Quindi chiusi gli ingressi al Grande Fratello ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, in arrivo un ospite Big a sorpresa nella Casa? L’indiscrezione Gabriele Parpiglia ha svelato che non sar… - IsaeChia : #GfVip 6, Carmen Russo commenta le parole di Lorenzo Amoruso su Manila Nazzaro La ballerina rivela anche che è in… - TITTI72698701 : SE NON SI INVENTANO UNA NUOVA REGOLA PER ELIMINARLA SENZA TELEVOTO, TI FAREMO VINCERE COL 99% OUR MAJESTY #JESSVIP… - 1DMarty_me : RT @Laura65903515: No, Vabbè, anche un articolo sti TGCOM Lunedi prevedo che mi arrabbierò tanto. Ma perchè la fanno passare per ciò che no… - Scrivosolocazz : RT @Laura65903515: No, Vabbè, anche un articolo sti TGCOM Lunedi prevedo che mi arrabbierò tanto. Ma perchè la fanno passare per ciò che no… -