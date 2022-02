Formazioni ufficiali Milan Sampdoria: le scelte degli allenatori (Di domenica 13 febbraio 2022) Le Formazioni ufficiali di Milan Sampdoria match valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Milan Sampdoria, match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/2022. Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Calabria; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli. Sampdoria (4-4-1-1): Falcone; Murru, Conti, Colley, Bereszynski, Magnani, Rincon, Thorsby, Candreva, Sensi, Caputo. All.: Giampaolo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 febbraio 2022) Ledimatch valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/2022.(4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Calabria; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.(4-4-1-1): Falcone; Murru, Conti, Colley, Bereszynski, Magnani, Rincon, Thorsby, Candreva, Sensi, Caputo. All.: Giampaolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

