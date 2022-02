Espresso Martini | la ricetta del drink di Alessio Navacci

Leggi su lopinionista

(Di domenica 13 febbraio 2022)Pallini di– photo by Miro CarusoIlè un twist, una rivisitazione del grande classico ‘‘, conosciuto e bevuto in tutto il mondo Il barman di QVINTO a Roma,, ha elaborato questoper lo storico marchio romano Pallini e il suo Limoncello, dal 1875 cavallo di battaglia dell’azienda di famiglia, ora diretta da Micaela Pallini. Ilè un twist, una rivisitazione del grande classico ‘’, conosciuto e bevuto in tutto il mondo, al settimo posto tra ipiù venduti al mondo, secondo la recente classifica annuales International. Un cocktail ...