Caro bollette, Giorgetti: «Si raschia un po' il barile per trovare cifre importanti, anche se non risolutive» (Di domenica 13 febbraio 2022) Caro bollette: un problema trasversale. Dalla famiglia alla grande industria, passando per la piccola impresa. Quello degli aumenti dell'energia elettrica e del gas è un problema che oggi coinvolge il Paese a trecentosessanta gradi. Il tema è stato toccato in un'intervista che il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti ha rilasciato al Corriere della Sera del 13 febbraio. La volontà del governo, espressa anche da Mario Draghi, è quella di mettere in atto una politica di sostegno. Questo si traduce, ovviamente, nella necessità di reperire le risorse. Su questo fronte il ministro Giorgetti ha espresso un punto di vista chiaro, sottolineando come la questione vada ad incidere anche su realtà produttive di piccole dimensioni. «Non si vuol fare - ha dichiarato - uno ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 13 febbraio 2022): un problema trasversale. Dalla famiglia alla grande industria, passando per la piccola impresa. Quello degli aumenti dell'energia elettrica e del gas è un problema che oggi coinvolge il Paese a trecentosessanta gradi. Il tema è stato toccato in un'intervista che il ministro dello Sviluppo Economico Giancarloha rilasciato al Corriere della Sera del 13 febbraio. La volontà del governo, espressada Mario Draghi, è quella di mettere in atto una politica di sostegno. Questo si traduce, ovviamente, nella necessità di reperire le risorse. Su questo fronte il ministroha espresso un punto di vista chiaro, sottolineando come la questione vada ad incideresu realtà produttive di piccole dimensioni. «Non si vuol fare - ha dichiarato - uno ...

