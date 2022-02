Calcio: Juventus la riacciuffa al 93', con l'Atalanta è 1 - 1 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Atalanta e Juventus si sono divise la posta nella partita che metteva in palio il quarto posto in campionato, conservato dai bianconeri grazie al gol di un difensore, Danilo, al 3' di recupero. A ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022)si sono divise la posta nella partita che metteva in palio il quarto posto in campionato, conservato dai bianconeri grazie al gol di un difensore, Danilo, al 3' di recupero. A ...

