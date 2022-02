Brasile, Tim: via libera per l’acquisizione delle attività mobili del Gruppo Oi (Di domenica 13 febbraio 2022) Facendo seguito a quanto comunicato dalla controllata brasiliana TIM S.A., TIM informa che l’offerta presentata per l’acquisto delle attività mobili del Gruppo Oi, insieme a Telefônica Brasil S.A. (VIVO) e Claro S.A., è stata approvata dall’Autorità antitrust CADE (Conselho Administrativo de Defesa Economica). La decisione fa seguito a quella dell’Autorità di regolamentazione Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), che lo scorso 1° febbraio, si era espressa favorevolmente al passaggio di controllo delle attività mobili di Oi. Il perfezionamento, che definirà un nuovo assetto infrastrutturale del mercato delle Telco in Brasile, è soggetto al raggiungimento di alcune condizioni previste dal contratto di compravendita. ... Leggi su ildenaro (Di domenica 13 febbraio 2022) Facendo seguito a quanto comunicato dalla controllata brasiliana TIM S.A., TIM informa che l’offerta presentata per l’acquistodelOi, insieme a Telefônica Brasil S.A. (VIVO) e Claro S.A., è stata approvata dall’Autorità antitrust CADE (Conselho Administrativo de Defesa Economica). La decisione fa seguito a quella dell’Autorità di regolamentazione Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), che lo scorso 1° febbraio, si era espressa favorevolmente al passaggio di controllodi Oi. Il perfezionamento, che definirà un nuovo assetto infrastrutturale del mercatoTelco in, è soggetto al raggiungimento di alcune condizioni previste dal contratto di compravendita. ...

