Borussia Monchengladbach: su Bensebaini c'è una squadra in pole position (Di domenica 13 febbraio 2022) Ramy Bensebaini, esterno sinistro del Borussia Monchengladbach era uno dei profili seguiti dall'Inter prima che la dirigenza nerazzurra... Leggi su calciomercato (Di domenica 13 febbraio 2022) Ramy, esterno sinistro delera uno dei profili seguiti dall'Inter prima che la dirigenza nerazzurra...

Advertising

sportli26181512 : B. M\'gladbach-Augsburg: video, gol e highlights: Vittoria di misura per il Borussia Monchengladbach che ha trionfa… - tuskatore : Ogni tanto il Bayern impazzisce e concede dai 4 ai 6 gol a Borussia Monchengladbach e Bochum, oppure esce dalla cop… - Horseman003 : @llucaaax @kruniciano @lucacohen Ma è un mediano, è ovvio che non è un regista. È un giocatore che ruba palla e ver… - JuveLiveit : Calciomercato Juventus, vendetta sull’Inter | Colpaccio a zero - CalcioOggi : Juve, sfida con l'Inter per Ginter: è in scadenza con il Borussia Monchengladbach - Tutto Juve -