Basket, altro record strepitoso per LeBron James: è lui il miglior realizzatore nella storia dell’NBA (Di domenica 13 febbraio 2022) Una leggenda, un mito, un esempio per tutti. nella notte italiana LeBron James ha scritto un’altra pagina bellissima di Basket. Grazie ai 26 punti messi a referto stanotte nella sconfitta contro Golden State, il fuoriclasse dei Lakers è infatti diventato il miglior realizzatore nella storia dell’NBA. Con quelli di stanotte sono ora ben 44.157 punti i punti realizzati da King James (36.526 nella stagione regolare e 7.631 nei playoff) contro i 44.149 punti di Abdul-Jabbar (38.387 e 5.762), secondo in questa speciale classifica. NBA 2022, i risultati della notte (13 febbraio): Embiid trascina i 76ers al successo contro Cleveland Continua così la carriera gloriosa di un giocatore ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Una leggenda, un mito, un esempio per tutti.notte italianaha scritto un’altra pagina bellissima di. Grazie ai 26 punti messi a referto stanottesconfitta contro Golden State, il fuoriclasse dei Lakers è infatti diventato il. Con quelli di stanotte sono ora ben 44.157 punti i punti realizzati da King(36.526stagione regolare e 7.631 nei playoff) contro i 44.149 punti di Abdul-Jabbar (38.387 e 5.762), secondo in questa speciale classifica. NBA 2022, i risultati della notte (13 febbraio): Embiid trascina i 76ers al successo contro Cleveland Continua così la carriera gloriosa di un giocatore ...

Basket, altro record magnifico per LeBron James: è lui il miglior realizzatore nella storia dell'NBA OA Sport NBA, LeBron James supera Abdul-Jabbar ma i Lakers perdono con Golden State Il fuoriclasse di Akron ha segnato 26 punti per i Lakers nel match perso con i Golden State Warriors diventando il miglior realizzatore nella storia del campionato professionistico di basket, sommando ...

Nba: nuovo record per James ma i Lakers perdono Il fuori classe di Akron ha segnato 26 punti per i Lakers nel match i Golden State Warriors ed è così diventato il miglior realizzatore nella storia del campionato professionistico di basket, sommando ...

