“Assassinio sul Nilo”, Kenneth Branagh è di nuovo il detective Hercule Poirot (Di domenica 13 febbraio 2022) ROMA – “Assassinio sul Nilo” è uscito nelle sale. Kenneth Branagh interpreta di nuovo l’iconico Hercule Poirot e torna sulla scena del delitto con la trasposizione del classico letterario partorito dalla penna della regina del giallo Agatha Christie, Assassinio sul Nilo. Un film che porta a galla non i tesori nascosti dall’Egitto, ma i lati L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Marco Bocci debutta come regista Javier Bardem torna al fianco del regista Fernando León de Aranoa ne “Il capo perfetto” “One second”, il nuovo film di Zhang Yimou “È andato tutto bene”, Sophie Marceau nel nuovo film di François Ozon ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 13 febbraio 2022) ROMA – “sul” è uscito nelle sale.interpreta dil’iconicoe torna sulla scena del delitto con la trasposizione del classico letterario partorito dalla penna della regina del giallo Agatha Christie,sul. Un film che porta a galla non i tesori nascosti dall’Egitto, ma i lati L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Marco Bocci debutta come regista Javier Bardem torna al fianco del regista Fernando León de Aranoa ne “Il capo perfetto” “One second”, ilfilm di Zhang Yimou “È andato tutto bene”, Sophie Marceau nelfilm di François Ozon ...

lol_Sonzo : ho visto per la prima volta dopo anni un film al cinema, molto bello assassinio sul nilo anche se alcune cosettine un pó banali - mariagrazialen : RT @Miss_Salander: assassinio sul nilo é un among us....sul nilo - mariagrazialen : RT @skyeyes_: A metà di Assassinio sul Nilo posso dire che l’unica roba indigeribile di questo film è Armiammer. Che questo stia in mezzo a… - sailorminchia : ho retto fino alla fine di assassinio sul nilo senza spoilerare il colpevole alle mie amiche la prendo come una vittoria - Soleeesmeralda : Ho visto assassinio sul nilo, mi sento fortissima tra i 4 su cui ero indecisa, due erano gli assassini -