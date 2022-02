Un posto al sole, spoiler: Franco e Katia sempre più vicini (Di sabato 12 febbraio 2022) Ad Un posto al sole, nel corso dei prossimi episodi, non accennerà a scemare, alla Terrazza, l'intesa tra Franco e Katia. I due ex, infatti, sopraffatti entrambi dai rispettivi problemi sentimentali, si ritroveranno pericolosamente vicini. La madre di Nunzio si è presentata a Napoli senza preavviso portando scompiglio nella famiglia di Boschi. La donna ha spiegato al suo ex di essere tornata in città per vigilare sul figlio in quanto molto preoccupata per la relazione che il giovane ha nuovamente intrapreso con Chiara Petrone. Katia, però, ha dimostrato di provare ancora un interesse per Franco e i due hanno anche avuto un breve momento di vicinanza. Dal canto suo, Boschi è particolarmente irritato per la scelta della moglie Angela di partire per la Sicilia per ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 12 febbraio 2022) Ad Unal, nel corso dei prossimi episodi, non accennerà a scemare, alla Terrazza, l'intesa tra. I due ex, infatti, sopraffatti entrambi dai rispettivi problemi sentimentali, si ritroveranno pericolosamente. La madre di Nunzio si è presentata a Napoli senza preavviso portando scompiglio nella famiglia di Boschi. La donna ha spiegato al suo ex di essere tornata in città per vigilare sul figlio in quanto molto preoccupata per la relazione che il giovane ha nuovamente intrapreso con Chiara Petrone., però, ha dimostrato di provare ancora un interesse pere i due hanno anche avuto un breve momento di vicinanza. Dal canto suo, Boschi è particolarmente irritato per la scelta della moglie Angela di partire per la Sicilia per ...

Ultime Notizie dalla rete : posto sole Superlega: Monza sbanca Padova e avvicina i playoff Padova - Monza 0 - 3 (21 - 25, 17 - 25, 22 - 25) Monza sbanca Padova senza il minimo problema e mette in saccoccia tre punti fondamentali per un posto al sole nella griglia dei playoff. Padova (alla settima sconfitta su altrettante dirette Rai, un record), conferma invece il suo momento difficile con una evidente involuzione nel gioco che sta ...

Montefiascone " A.P.D. Palocco 0 - 3 ... dal fondo in buone condizioni, in un pomeriggio di sole alla presenza di circa 50 spettatori, tra ... La formazione romana è scesa in campo con la volontà di vincere onde migliorare il terzo posto che ...

Un posto al sole, le trame dal 14 al 18 febbraio 2022 Tv Sorrisi e Canzoni Juve, nella lotta per il quarto posto c’è anche la Lazio? La lotta per il quarto posto sembra non essere chiusa solo a Juventus e Atalanta. Oggi pomeriggio, allo stadio Olimpico di Roma, la Lazio ha battuto nettamente il Bologna per 3-0. La squadra di Sarri ...

D’Urso resta al suo posto: Musumeci lo censura senza revocargli l’incarico “Solo il contesto emergenziale – spiega Musumeci nella sua lettera – mi impone di non adottare momentaneamente decisioni di maggiore portata, fino alla revoca dell’incarico conferitole, comprendendo ...

