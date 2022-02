Traffico esseri umani | 10 arresti nel capoluogo lombardo

Advertising

MediasetTgcom24 : Milano, immigrazione clandestina e traffico di esseri umani: 10 arresti #Milano #immigrazione… - CorriereQ : Sgominate due associazioni finalizzate al traffico di esseri umani, ricostruiti 29 viaggi - Veleno_Q_B : @seguitemi2021 Ma dai Optimus, traffico di esseri umani ? Tutta un invenzione dei complottisti come la pedo ! ?????… - enribarillari : Lo chiamano 'buonismo'... -

Traffico esseri

MILANO " La Polizia di Milano, coordinata dalla Procura della Repubblica " Direzione Distrettuale Antimafia, nell'ambito di indagini nei confronti di stranieri appartenenti a due distinte associazioni ...... "grazie ad un'articolata azione investigativa corroborata sul campo da servizi di sorveglianza dinamica e di intercettazione telefonica , nonché dall'analisi dei dati ditelefonico riferiti ...Griglia Timeline Grafo ...L’indagine ha evidenziato come gli stessi, in ingresso e/o in uscita dal territorio nazionale verso l’Europa, fossero diretti soprattutto verso la Francia e altri paesi di lingua francofona, ...