Tour of Provence 2022, incredibile Filippo Ganna: 3° in volata! Vince Coquard su Alaphilippe (Di sabato 12 febbraio 2022) Bryan Coquard si è imposto nella seconda tappa (la terza, se consideriamo anche il prologo) del Tour de la Provence 2022, tagliando per primo il traguardo al termine dei 180.6 chilometri di continui saliscendi con partenza ad Arles ed arrivo a Manosque. Il velocista francese della Cofidis ha finalizzato l'ottimo lavoro svolto dalla propria squadra nel corso della frazione odierna, avendo la meglio sul connazionale e campione del mondo in carica Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl) al termine di uno sprint lunghissimo in cui ha messo in evidenza tutta la sua potenza in un tratto di leggera salita. Terzo posto a sorpresa ed estremamente incoraggiante per il campione del mondo a cronometro Filippo Ganna (Ineos), protagonista di una bellissima azione nel finale che ...

