Serie A 2021/2022, venticinquesima giornata: programma e telecronisti Dazn e Sky (Di sabato 12 febbraio 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky della venticinquesima giornata di Serie A 2021/2022. Un turno fondamentale per lo scudetto, visto che c’è un Napoli-Inter infuocato, ma anche per il quarto posto, con Atalanta-Juventus che è uno spareggio. Il Milan ospita la Sampdoria, la Lazio attende il Bologna, mentre la Roma è di scena sul campo del Sassuolo. Di seguito la programmazione completa sulle due emittenti. Sabato 12 febbraio 2022 ore 15 Lazio-Bologna su Dazn Telecronaca: Riccardo Mancini e Massimo Gobbi ore 18 Napoli-Inter su Dazn Telecronaca: Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini ore 20.45 Torino-Venezia su Dazn Telecronaca: Dario Mastroianni e Marco Parolo su ... Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Ile isue Sky delladi. Un turno fondamentale per lo scudetto, visto che c’è un Napoli-Inter infuocato, ma anche per il quarto posto, con Atalanta-Juventus che è uno spareggio. Il Milan ospita la Sampdoria, la Lazio attende il Bologna, mentre la Roma è di scena sul campo del Sassuolo. Di seguito lazione completa sulle due emittenti. Sabato 12 febbraioore 15 Lazio-Bologna suTelecronaca: Riccardo Mancini e Massimo Gobbi ore 18 Napoli-Inter suTelecronaca: Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini ore 20.45 Torino-Venezia suTelecronaca: Dario Mastroianni e Marco Parolo su ...

