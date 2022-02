Roma | spacciava droga davanti un bar | in casa nascondeva anche un’arsenale di fuochi d’artificio illegali

(Di sabato 12 febbraio 2022) I poliziotti del III Distretto Fidene Serpentara hanno arrestato un uomo di 55 anni, individuato a cedere sostanze stupefacentiad un bar in via Giovanni Conti, a, armi eL’uomo è stato fermato e arrestato dagli agenti proprio nell’atto della compravendita dello stupefacente. Nel totale, considerandola perquisizione fatta presso la sua abitazione, sono stati sequestrati circa 640 grammi di hashish, 200 grammi di marijuana più 500 euro in contanti. Inoltre, sempre durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati: 57 artifizi artigianali pirotecnici di medie dimensioni; 11 di grandi dimensioni; 4 batterie per il lancio di colpi da 78 lanci cadauna; una katana della lunghezza di ...

