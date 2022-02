Preghiera della sera 12 Febbraio 2022: “Aiutami a comprendere che non sono solo” (Di sabato 12 febbraio 2022) “Aiutami a comprendere che non sono solo”. Questo Sabato con la Preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte. (Don Tonino Bello) L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 12 febbraio 2022) “che non”. Questo Sabato con lachiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Verginenotte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il ventodisperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severamorte. (Don Tonino Bello) L'articolo proviene da La Luce di Maria.

