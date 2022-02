Monza-Spal- 4-0 | i biancorossi battono gli ospiti

(Di sabato 12 febbraio 2022) Oggi 12 Febbraio 2022 alle ore 14:00 nello Stadio Brianteo si è disputata la partita- valida per la 22 giornata di Serie A. Dopo che Dickmann viene espulso dopo pochi minuti glirimangono in dieci e subiscono le ripartenze dei padroni di casa che trovano il gol grazie a Mota. Nel secondo tempo ilraddoppia il risultato con Sampirisi, cala il tris con Ramirez e conclude il tutto con Colpani. Una vittoria senza appello per la squadra di casa che ha mostrato grande capacità offensiva e di lettura della gara. Presente allo stadio anche il Patron Silvio Berlusconi che ha assistito con gioia alla vittoria del. -: formazioni e dove vederla-: formazioni ...

Poker delallasotto gli occhi di Silvio Berlusconi. Il Parma trascinato da Goran Pandev contro il ...DIRETTA(RISULTATO FINALE 4 - 0): LA CHIUDONO GASTON RAMIREZ E COLPANI! Ilcala il poker e batte laper 4 - 0 , i brianzoli salgono momentaneamente al quinto posto in classifica in ...Questo era l’obiettivo del Monza di Stroppa, dopo la sconfitta di domenica scorsa subita sul campo della Cremonese. Raggiunto in pieno. Quattro a zero alla Spal e quarta vittoria in casa nelle ultime ...FERRARA. La Spal crolla a Monza facendo subire a Venturato il suo primo ko spallino. Pomeriggio disastroso per i biancazzurri che restano subito in dieci uomini per l'espulsione di Dickmann ...