(Di sabato 12 febbraio 2022) Il terzino del NapoliRui ha rilasciato un’intervista al quotidiano portoghese A Bola, in cui ha parlato della sua esperienza a Napoli, che va avanti ormai da 5 anni. “È molto importante poter giocare così a lungo in una grande squadra. È davvero soddisfacente, ma non voglio fermarmi qui. Ho un contratto per altri tre anni e mezzo, spero di adempiere al contratto e raggiungere tutti i tipi di obiettivi individuali e collettivi“. FOTO: Getty Images,Rui Il calciatore portoghese ha raccontato le sue sensazioni in merito alla scelta ricaduta sul Napoli. “Venivo da un anno difficile alla Roma, in cui avevo subito un infortunio grave. Fui sorpreso quando il Napoli si interessò. Sarri, allenatore del Napoli all’epoca, mi conosceva. E poi lì c’erano altri calciatori con cui avevo già giocato. Si è rivelata la decisione migliore per me, ...

Advertising

Spazio_Napoli : Mario Rui: “Il Maradona è magico. Scudetto? Vogliamo dare una gioia ai tifosi” - CalcioNews24 : #MarioRui parla della sua esperienza al #Napoli - Diego31883 : RT @TuttoMercatoWeb: Mario Rui: 'Napoli non è 'Gomorra', ho un contratto fino al 2025 e voglio rispettarlo' - MondoNapoli : Mario Rui racconta: 'Voglio continuare la mia avventura a Napoli, devo tanto a Sarri! Scudetto? Un sogno per tutti.… - cn1926it : #MarioRui: “#Napoli uno dei club migliori d’#Europa, voglio restare qui. #Scudetto? Un sogno” -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Rui

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il terzino del Napoliha parlato della sua esperienza in azzurro, terzino del Napoli, in una intervista ad A Bola ha parlato della sua esperienza in azzurro. SCELTA NAPOLI - "Venivo da un anno difficile ...Commenta per primo, terzino del Napoli, ha parlato in un'intervista al quotidiano portoghese A Bola : 'E' importante poter giocare così a lungo in una squadra top come il Napoli. E' una grossa soddisfazione, ...Mario Rui, terzino del Napoli arrivato alla quinta stagione in azzurro, ha rilasciato un'intervista al quotidiano portoghese A Bola: "E' importante poter giocare così a lungo in una squadra top come ...Mario Rui, terzino del Napoli arrivato alla quinta stagione in azzurro, ha rilasciato un'intervista al quotidiano portoghese A Bola: "E' importante poter giocare così a lungo in una squadra top come ...