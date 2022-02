Lazio, Lazzari: «Col Bologna per riscattarci, ci serve continuità» (Di sabato 12 febbraio 2022) L’esterno della Lazio Lazzari ha parlato prima della partita contro il Bologna Manuel Lazzari – prima della gara contro il Bologna – è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, ecco le sue parole: «Oggi si riparte con voglia ed entusiasmo per dimostrare il valore della nostra squadra. Dimostriamo di essere una grande squadra, ci serve continuità ed oggi abbiamo questa occasione. L’andata contro il Bologna è stato il primo vero passo falso della stagione e anche in quell’occasione arrivavamo da una partita infrasettimanale. Dobbiamo riscattarci dalla sfida contro il Milan in Coppa». LEGGI LE PAROLE INTEGRALE SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 febbraio 2022) L’esterno dellaha parlato prima della partita contro ilManuel– prima della gara contro il– è intervenuto ai microfoni diStyle Radio, ecco le sue parole: «Oggi si riparte con voglia ed entusiasmo per dimostrare il valore della nostra squadra. Dimostriamo di essere una grande squadra, cied oggi abbiamo questa occasione. L’andata contro ilè stato il primo vero passo falso della stagione e anche in quell’occasione arrivavamo da una partita infrasettimanale. Dobbiamodalla sfida contro il Milan in Coppa». LEGGI LE PAROLE INTEGRALE SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : Lazio-Bologna, le formazioni ufficiali: c'è Immobile, Orsolini con Arnautovic: Sono state ufficializzate le formazi… - LALAZIOMIA : Lazio, Lazzari: 'Non facile capire Sarri. Ora vedo i risultati' - LazionewsEu : Così #Lazzari prima di #LazioBologna ?? #sslazio #lazio #lazionewseu #lazionews - pasqualinipatri : Ecco l'XI iniziale scelto da #Sarri per la partita contro il #Bologna #LAZIO (4-3-3) #Strakosha #Lazzari… - Cinci29Fabi : RT @ndl00: #Lazio, #Immobile titolare. #Leiva e #Lazzari al posto di #Hysaj e #Cataldi. Dal 1’ #Pedro e #Zaccagni, panchina per #FelipeAnde… -