Giornata dell’Epilessia: di viola i monumenti. Aperitivo al Gambrinus, l’Eco illumina 19 comuni campani (Di sabato 12 febbraio 2022) Lunedi 14 febbraio 2022 per la Giornata Internazionale dell’Epilessia, in campania si illumina simbolicamente di viola il Maschio Angioino, la Reggia di Caserta e tanti altri monumenti, mentre a Napoli si terrà l’Aperitivo in viola al Caffè Gambrinus alle ore 18.00 per promuovere la consapevolezza verso la malattia neurologica. La Giornata Internazionale dell’Epilessia è un evento mondiale che ogni anno, il secondo lunedì di febbraio, promuove la consapevolezza verso una malattia neurologica cronica tra le più diffuse al mondo. L’iniziativa vuole sensibilizzare l’opinione pubblica, volta alla conoscenza della malattia e rimuovere lo stigma che purtroppo ancora oggi è associato all’epilessia. In Italia ... Leggi su ildenaro (Di sabato 12 febbraio 2022) Lunedi 14 febbraio 2022 per laInternazionale, ina sisimbolicamente diil Maschio Angioino, la Reggia di Caserta e tanti altri, mentre a Napoli si terrà l’inal Caffèalle ore 18.00 per promuovere la consapevolezza verso la malattia neurologica. LaInternazionaleè un evento mondiale che ogni anno, il secondo lunedì di febbraio, promuove la consapevolezza verso una malattia neurologica cronica tra le più diffuse al mondo. L’iniziativa vuole sensibilizzare l’opinione pubblica, volta alla conoscenza della malattia e rimuovere lo stigma che purtroppo ancora oggi è associato all’epilessia. In Italia ...

Advertising

iamiikaz : RT @furkanandicIT: Furkan Andiç è stato l'ambasciatore della campagna di sensibilizzazione per la giornata mondiale dell'epilessia del 14 f… - amolivenews : Il 14 Febbraio 2022 sarà celebrata la Giornata Internazionale dell’Epilessia. Come ogni anno, in tutto il mondo ven… - romatoday : Il Colosseo si colora di viola per la Giornata internazionale dell’epilessia - news_bologna : Domenica 13 febbraio Palazzo Re Enzo si illuminerà di viola magenta per la Giornata Internazionale dell’Epilessia… - Agenpress : Epilessia. Binetti (Udc): Investire su formazione insegnanti -