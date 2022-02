Giornata del farmaco a Bollate | i volontari guidano la raccolta solidale I VIDEO

Leggi su ilnotiziario

(Di sabato 12 febbraio 2022) Oltre seicentomila persone non possono permettersi le cure mediche. E' in corso la 22ªdidelorganizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico: fino a lunedì 14, in 5mila farmacie in tutta Italia è possibile acquistare un medicinale da banco per chi ne ha bisogno. La pandemia Covid ha aggravato il numero delle L'articolo proviene da Il Notiziario.