Formazioni ufficiali Napoli Inter | le scelte degli allenatori

(Di sabato 12 febbraio 2022) Ledimatch valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/2022.(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, M.Rui; Lobotka, F. Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le formazioni ufficiali di Napoli - Inter, match valido per la 25esima giornata della Serie A 2021/2022. Tutto pronto per il big match tra le prime due in classifica. Entrambe le squadre arrivano da un...