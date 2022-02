Covid Lazio, 12 febbraio, 7.114 contagiati, 12 decessi. Morto paziente fragile di 10 anni (Di sabato 12 febbraio 2022) Oggi nel Lazio su 17.505 tamponi molecolari e 45.126 tamponi antigenici per un totale di 62.631 tamponi - si registrano 7.114 nuovi casi positivi . Le persone attualmente positive oggi nel Lazio sono ... Leggi su quotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) Oggi nelsu 17.505 tamponi molecolari e 45.126 tamponi antigenici per un totale di 62.631 tamponi - si registrano 7.114 nuovi casi positivi . Le persone attualmente positive oggi nelsono ...

