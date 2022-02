Blitz antidroga nel Napoletano, sequestrati 4 chili di stupefacenti. Pusher in manette (Di sabato 12 febbraio 2022) Napoli, 12 febbraio 2022 " Blitz antidroga nel Napoletano, sequestrato quattro chili di stupefacenti a un Pusher che agiva nella zona di Castello di Cisterna. A finire in manette per detenzione di ... Leggi su quotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) Napoli, 12 febbraio 2022 "nel, sequestrato quattrodia unche agiva nella zona di Castello di Cisterna. A finire inper detenzione di ...

Advertising

camomillaerose : RT @Lilly61016772: GAZZI (ME) – Si è impiccata. Nella sua cella. Non aveva ancora 30 anni Manuela Agosta. Martedì notte è stata arrestata p… - Irisamalu : RT @Lilly61016772: GAZZI (ME) – Si è impiccata. Nella sua cella. Non aveva ancora 30 anni Manuela Agosta. Martedì notte è stata arrestata p… - ImmortalFull : RT @Lilly61016772: GAZZI (ME) – Si è impiccata. Nella sua cella. Non aveva ancora 30 anni Manuela Agosta. Martedì notte è stata arrestata p… - LEOREDBARON : RT @Lilly61016772: GAZZI (ME) – Si è impiccata. Nella sua cella. Non aveva ancora 30 anni Manuela Agosta. Martedì notte è stata arrestata p… - GianniTrux : RT @Lilly61016772: GAZZI (ME) – Si è impiccata. Nella sua cella. Non aveva ancora 30 anni Manuela Agosta. Martedì notte è stata arrestata p… -

Ultime Notizie dalla rete : Blitz antidroga Blitz antidroga nel Napoletano, sequestrati 4 chili di stupefacenti. Pusher in manette Napoli, 12 febbraio 2022 " Blitz antidroga nel Napoletano, sequestrato quattro chili di stupefacenti a un pusher che agiva nella zona di Castello di Cisterna. A finire in manette per detenzione di sostanze stupefacenti a fini ...

Nel covo degli spacciatori spuntano proiettili, coltelli e droga Sono così iniziati gli appostamenti e, nella tarda serata di venerdì, è scattato il blitz degli ... dove in uno sgabuzzino chiuso a chiave sono stati trovati grazie al fiuto del cane antidroga Bruce 3 ...

Blitz antidroga a Castello di Cisterna: arrestato spacciatore 31enne trovato in possesso di quattro chili di s ilmattino.it Blitz antidroga nel Napoletano, sequestrati 4 chili di stupefacenti. Pusher in manette Nella sua abitazione, i carabinieri hanno trovato e sequestrato 37 panetti di hashish, più altre 26 dosi della stessa sostanza già pronte per la vendita al dettaglio. Trovati anche altri due involucri ...

Blitz ad “Alto Impatto” nel Foggiano: 11 arresti continua sotto – È stato attuato un articolato dispositivo di prevenzione, reso particolarmente efficace e visibile, grazie all’utilizzo di numerosi reparti speciali e l’impiego di unità cinofile ...

Napoli, 12 febbraio 2022 "nel Napoletano, sequestrato quattro chili di stupefacenti a un pusher che agiva nella zona di Castello di Cisterna. A finire in manette per detenzione di sostanze stupefacenti a fini ...Sono così iniziati gli appostamenti e, nella tarda serata di venerdì, è scattato ildegli ... dove in uno sgabuzzino chiuso a chiave sono stati trovati grazie al fiuto del caneBruce 3 ...Nella sua abitazione, i carabinieri hanno trovato e sequestrato 37 panetti di hashish, più altre 26 dosi della stessa sostanza già pronte per la vendita al dettaglio. Trovati anche altri due involucri ...continua sotto – È stato attuato un articolato dispositivo di prevenzione, reso particolarmente efficace e visibile, grazie all’utilizzo di numerosi reparti speciali e l’impiego di unità cinofile ...