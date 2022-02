11 Febbraio 2022 – Blinken promette "sostegno robusto” all’Ucraina contro la minaccia russa, prima del colloquio Biden-Putin. Afghanistan, rilasciati due giornalisti e una attivista. Recapitato a BoJo questionario dalla polizia (Di sabato 12 febbraio 2022) Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha assicurato all’Ucraina il “robusto” sostegno degli Stati Uniti contro la minaccia “sempre più acuta” della Russia poche ore prima del colloquio Biden-Putin. Il capo dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin, ha annunciato che le repubbliche separatiste del Donbass saranno costrette a chiedere aiuto alla Russia. La Cia e le forze armate statunitensi avrebbero informato il governo federale e gli altri stati della Nato di un attacco russo in Ucraina già la prossima settimana, arrivando a indicare come giorno possibile mercoledì prossimo. Intanto gli Stati Uniti invieranno nei prossimi giorni altri 3.000 soldati in Polonia per rassicurare gli alleati della ... Leggi su strumentipolitici (Di sabato 12 febbraio 2022) Il segretario di Stato Usa Antonyha assicuratoil “” sostegno degli Stati Unitila“sempre più acuta” della Russia poche oredel. Il capo dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin, ha annunciato che le repubbliche separatiste del Donbass saranno costrette a chiedere aiuto alla Russia. La Cia e le forze armate statunitensi avrebbero informato il governo federale e gli altri stati della Nato di un attacco russo in Ucraina già la prossima settimana, arrivando a indicare come giorno possibile mercoledì prossimo. Intanto gli Stati Uniti invieranno nei prossimi giorni altri 3.000 soldati in Polonia per rassicurare gli alleati della ...

