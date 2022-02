Uomini e Donne, Marcello sbugiarda Ida: “Deve raccontare tutta la verità” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Intervistata da “Uomini e Donne Magazine”, settimanale ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, Ida Platano di recente aveva fatto sapere di aver sentito il suo ex Marcello Messina in quando avevano “una cosa in sospeso”. Non solo, perché aveva aggiunto che lui le aveva proposto di vedersi quando lei sarebbe passata da Torino nonché di continuare a sentirsi in amicizia. Peccato che secondo l’uomo le cose non starebbero affatto così. Uomini e Donne, il pubblico si esprime sulla cacciata di Pinuccia dal treno Il racconto fatto dalla signora Pinuccia, fatta scendere dal treno perché non in possesso del green pass, ha scaldato gli animi Uomini e Donne news, ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 11 febbraio 2022) Intervistata da “Magazine”, settimanale ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, Ida Platano di recente aveva fatto sapere di aver sentito il suo exMessina in quando avevano “una cosa in sospeso”. Non solo, perché aveva aggiunto che lui le aveva proposto di vedersi quando lei sarebbe passata da Torino nonché di continuare a sentirsi in amicizia. Peccato che secondo l’uomo le cose non starebbero affatto così., il pubblico si esprime sulla cacciata di Pinuccia dal treno Il racconto fatto dalla signora Pinuccia, fatta scendere dal treno perché non in possesso del green pass, ha scaldato gli animinews, ...

