Ucraina, dal Consiglio dell'Ue ok a piano di aiuti da 1,2 mld (Di venerdì 11 febbraio 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Gli ambasciatori presso l'UE hanno approvato la proposta della Commissione di fornire all'Ucraina un'ulteriore assistenza finanziaria pari a 1,2 miliardi di euro. Al Parlamento europeo il testo della proposta potrebbe essere soggetto a procedura accelerata al fine di adottarlo il prima possibile. L'obiettivo è quello di fornire un sostegno rapido in una situazione di profonda crisi. Il testo deve essere adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio prima di poter entrare in vigore.“Le attuali tensioni geopolitiche stanno avendo ripercussioni negative sulla stabilità economica e finanziaria dell'Ucraina. Le persistenti minacce alla sicurezza hanno già determinato un consistente deflusso di capitali – spiega il Consiglio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Gli ambasciatori presso l'UE hanno approvato la propostaa Commissione di fornire all'un'ulteriore assistenza finanziaria pari a 1,2 miliardi di euro. Al Parlamento europeo il testoa proposta potrebbe essere soggetto a procedura accelerata al fine di adottarlo il prima possibile. L'obiettivo è quello di fornire un sostegno rapido in una situazione di profonda crisi. Il testo deve essere adottato dal Parlamento europeo e dalprima di poter entrare in vigore.“Le attuali tensioni geopolitiche stanno avendo ripercussioni negative sulla stabilità economica e finanziaria. Le persistenti minacce alla sicurezza hanno già determinato un consistente deflusso di capitali – spiega il...

Advertising

Italpress : Ucraina, dal Consiglio dell’Ue ok a piano di aiuti da 1,2 mld - federico_bosco : Gli USA affermano di non escludere l'invasione russa dell'Ucraina “in qualsiasi momento”, anche “durante le Olimpia… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Ucraina, dal Consiglio dell’Ue ok a piano di aiuti da 1,2 mld -… - LaNotifica : Ucraina, dal Consiglio dell’Ue ok a piano di aiuti da 1,2 mld - saudachia : Se c'era berlusconi al governo a quest'ora avrebbe chiuso tutto il problema ucraina, sarebbe andato direttamente a… -