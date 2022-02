Torino, infortunio al piede per Dennis Praet in allenamento (Di venerdì 11 febbraio 2022) infortunio per Dennis Praet. La società granata ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui affermava che: “Nel corso dell’allenamento odierno il centrocampista belga è uscito anzitempo dal campo per infortunio. I primi accertamenti, hanno evidenziato un’infrazione ossea a livello del quinto metatarso del piede destro. L’arto è stato immobilizzato. Ulteriori valutazioni verranno effettuate nei prossimi giorni con accertamenti strumentali“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022)per. La società granata ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui affermava che: “Nel corso dell’odierno il centrocampista belga è uscito anzitempo dal campo per. I primi accertamenti, hanno evidenziato un’infrazione ossea a livello del quinto metatarso deldestro. L’arto è stato immobilizzato. Ulteriori valutazioni verranno effettuate nei prossimi giorni con accertamenti strumentali“. SportFace.

