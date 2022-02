Nba, draft All-Star Game 2022: LeBron con Giannis e Curry, Durant evita di prendere Harden (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nella notte la Nba ha presentato al mondo le due squadre che si contenderanno la partita delle stelle domenica 20 febbraio a Cleveland. I due capitani LeBron James e Kevin Durant (che non giocherà a causa di un infortunio) hanno preso parte al draft in colleGamento con lo studio di TNT. Tanti i temi sollevati dalla scelta dei due giocatori più votati uno in particolare è stata la conseguenza diretta di ciò che era accaduto ai Nets poche ore prima. Fonte immagine: Nba.comCon la trade che ha portato Harden a Philadelphia, Durant ha evitato in tutti modi di scegliere tra le riserve il suo ormai ex compagno, scatenando l’ilarità sopratutto di Shaq, Barkley e LeBron. Imbeccato dalle due leggende Nba, King James ha volontariamente rimasto libero ... Leggi su zon (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nella notte la Nba ha presentato al mondo le due squadre che si contenderanno la partita delle stelle domenica 20 febbraio a Cleveland. I due capitaniJames e Kevin(che non giocherà a causa di un infortunio) hanno preso parte alin collento con lo studio di TNT. Tanti i temi sollevati dalla scelta dei due giocatori più votati uno in particolare è stata la conseguenza diretta di ciò che era accaduto ai Nets poche ore prima. Fonte immagine: Nba.comCon la trade che ha portatoa Philadelphia,hato in tutti modi di scegliere tra le riserve il suo ormai ex compagno, scatenando l’ilarità sopratutto di Shaq, Barkley e. Imbeccato dalle due leggende Nba, King James ha volontariamente rimasto libero ...

