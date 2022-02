“Minacce e sputi al controllore per viaggiare senza pagare”: Borghezio imputato chiede l’immunità a Bruxelles. “Persecuzione giudiziaria” (Di venerdì 11 febbraio 2022) È a processo per aver insultato, minacciato, intimidito e sputato addosso a un controllore del treno, colpevole di avergli chiesto il biglietto che non aveva. E per salvarsi invoca (da più di tre anni) l’immunità da ex parlamentare europeo “per le opinioni o i voti espressi dell’esercizio delle funzioni”. Di chi parliamo? Di Mario Borghezio, leghista noto per i flirt con i neofascisti di Lealtà e Azione, per le sparate razziste e xenofobe e per l’accusa di aver rubato documenti storici dall’Archivio di Stato di Torino. C’è però un suo ennesimo guaio giudiziario che nessuno – o quasi – conosce, su cui l’Aula di Bruxelles dovrà esprimersi lunedì 14 febbraio: Borghezio è imputato davanti al Tribunale di Imperia di minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) È a processo per aver insultato, minacciato, intimidito e sputato addosso a undel treno, colpevole di avergli chiesto il biglietto che non aveva. E per salvarsi invoca (da più di tre anni)da ex parlamentare europeo “per le opinioni o i voti espressi dell’esercizio delle funzioni”. Di chi parliamo? Di Mario, leghista noto per i flirt con i neofascisti di Lealtà e Azione, per le sparate razziste e xenofobe e per l’accusa di aver rubato documenti storici dall’Archivio di Stato di Torino. C’è però un suo ennesimo guaio giudiziario che nessuno – o quasi – conosce, su cui l’Aula didovrà esprimersi lunedì 14 febbraio:davanti al Tribunale di Imperia di minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico ...

Advertising

infoitsport : Perticone a gamba tesa su Mourinho: 'In C sputi in faccia, minacce e dita negli occhi. In A mai' - NewsTuttoC : Perticone a gamba tesa su Mourinho: 'In C sputi in faccia, minacce e dita negli occhi. In A mai' - MaSte92_ : La cosa più bella è che Theo, nonostante sputi, spinte, minacce, se ne stava bello tranquillo ad esultare in faccia… - CronacheMc : PORTO RECANATI - I carabinieri sono risaliti alle due persone che erano state trovate a bordo una senza Green pass,… -