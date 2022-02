Lo spettro di una guerra civile interna all’Isis (Di venerdì 11 febbraio 2022) É passata più di una settimana dall’uccisione di Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, il leader dell’Isis scovato in una località siriana non lontana dal confine con la Turchia. I media vicini allo Stato Islamico non hanno mai commentato ufficialmente l’evento. Non ci sono state, almeno per il momento, minacce di vendetta e chiamate alle armi. Il InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 11 febbraio 2022) É passata più di una settimana dall’uccisione di Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, il leader dell’Isis scovato in una località siriana non lontana dal confine con la Turchia. I media vicini allo Stato Islamico non hanno mai commentato ufficialmente l’evento. Non ci sono state, almeno per il momento, minacce di vendetta e chiamate alle armi. Il InsideOver.

