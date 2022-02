Lita: “L’AEW non era il posto giusto per me” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dal suo ritorno alla Royal Rumble, Lita ha fatto parlare molto di sé: la sua apparizione al match in PPV non è stata memorabile, ma sicuramente si prospetta una sfida molto più interessante. Infatti, a Elimination Chamber, la Hall of Famer andrà all’assalto del titolo femminile di Raw detenuto da Becky Lynch. Questo match però ha rischiato di rimanere solo un dream match, visto che in passato l’ex campionessa femminile è stata molto vicina a unirsi alla AEW. Le sue parole Lita ha parlato all’Esquire Middle East della passata possibilità di unirsi alla federazione di Jacksonville, complimentandosi per le belle cose che stanno facendo vedere nell’ultimo periodo:“L’AEW sta facendo cose molto eccitanti, ha portato nuova linfa all’interno dell’industria. Ogni volta che si crea competizione è sempre una cosa buona, perché ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dal suo ritorno alla Royal Rumble,ha fatto parlare molto di sé: la sua apparizione al match in PPV non è stata memorabile, ma sicuramente si prospetta una sfida molto più interessante. Infatti, a Elimination Chamber, la Hall of Famer andrà all’assalto del titolo femminile di Raw detenuto da Becky Lynch. Questo match però ha rischiato di rimanere solo un dream match, visto che in passato l’ex campionessa femminile è stata molto vicina a unirsi alla AEW. Le sue paroleha parlato all’Esquire Middle East della passata possibilità di unirsi alla federazione di Jacksonville, complimentandosi per le belle cose che stanno facendo vedere nell’ultimo periodo:“sta facendo cose molto eccitanti, ha portato nuova linfa all’interno dell’industria. Ogni volta che si crea competizione è sempre una cosa buona, perché ...

