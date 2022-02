La base trucco perfetta per la pelle matura si crea così (ed è facilissimo)! (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una perfetta base trucco è, per la pelle matura, un preziosissimo strumento di bellezza: ecco come si realizza passo dopo passo! Quando si è giovani il segreto di un make up di successo sta nella perfetta realizzazione di contouring, trucco occhi e trucco labbra. Tutto dev’essere perfettamente sfumato, perfettamente armonico con i colori dell’incarnato e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 11 febbraio 2022) Unaè, per la, un preziosissimo strumento di bellezza: ecco come si realizza passo dopo passo! Quando si è giovani il segreto di un make up di successo sta nellarealizzazione di contouring,occhi elabbra. Tutto dev’esseremente sfumato,mente armonico con i colori dell’incarnato e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

valvolo81 : @Alberto28075665 Sicuramente il trucco e la giovane età aiutano, ma di base la natura ha fatto un lavoro eccellente. ?? - LanudAcademy : Oggi le donne chiedono di più perché essere *naturalmente* belle richiede *tanto trucco*. I professionisti del make… - VanityFairIt : L’ideale è usare un idratante in crema-gel, oppure con una texture leggera, a base di acido ialuronico, per esempio… - LonziFlavio : RT @runlovers: Sorridere è un modo per dire al tuo cervello che va tutto bene. Il bello è che è un trucco che funziona e che ha una base sc… - runlovers : Sorridere è un modo per dire al tuo cervello che va tutto bene. Il bello è che è un trucco che funziona e che ha un… -