Insulti a Federica Pellegrini sul lungomare di Jesolo: “La prossima volta venitemelo a dire in faccia” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una serie di Insulti sono apparsi su dei cartelli sul lungomare di Jesolo, rivolti all’ex nuotatrice Federica Pellegrini, che non si fa scrupoli a rispondere alle offese. “Campionessa olimpica di arroganza e mitomania” si legge sui cartelli ingiuriosi che sono apparsi a Jesolo stamattina, 10 febbraio 2022. La Pellegrini, però, non ha scrupoli sulla risposta che vuole dare a coloro che l’hanno voluta offendere: “Sull’arroganza e la mitomania non posso dire niente, perché forse lo posso sembrare, ma le persone che mi conoscono sanno che non sono così. Sull’offesa, però, avrei qualcosa da dire”. E continua, in un video postato sui social: “è una presa di posizione invidiosa e rancorosa. Mi faccio due grosse risate, ma spero che qualche ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una serie disono apparsi su dei cartelli suldi, rivolti all’ex nuotatrice, che non si fa scrupoli a rispondere alle offese. “Campionessa olimpica di arroganza e mitomania” si legge sui cartelli ingiuriosi che sono apparsi astamattina, 10 febbraio 2022. La, però, non ha scrupoli sulla risposta che vuole dare a coloro che l’hanno voluta offendere: “Sull’arroganza e la mitomania non possoniente, perché forse lo posso sembrare, ma le persone che mi conoscono sanno che non sono così. Sull’offesa, però, avrei qualcosa da”. E continua, in un video postato sui social: “è una presa di posizione invidiosa e rancorosa. Mi faccio due grosse risate, ma spero che qualche ...

Advertising

fanpage : Federica Pellegrini affronta a viso aperto i vandali che l'hanno insultata:'Ditemelo in faccia' - tfnews_t : Cartelli con insulti a #FedericaPellegrini #Misoginia #news #tfnews #italia #nuoto #ViolenceAgainstWomenAct… - redazionerumors : Federica Pellegrini, insulti contro la campionessa, lei: “Voglio vederli in faccia” #FedericaPellegrini - Alexandra_Legis : l successo e la bellezza non vengono perdonati. Diceva mia nonna: 'Meglio invidiati che compatiti.' Ridi Federica d… - infoitsport : Insulti a Jesolo, Federica Pellegrini: “Ditemeli in faccia, anche se donna posso controbattere” -