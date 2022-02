Green pass sui mezzi di trasporto: a Trento per gli studenti è sufficiente la mascherina Ffp2 (Di venerdì 11 febbraio 2022) La provincia autonoma di Trento cambia in parte le norme valide a livello nazionale per salire sui mezzi di trasporto: gli studenti fino a 19 anni possono usufruire dei trasporti dedicati senza obbligo di Green pass, è sufficiente indossare la mascherina Ffp2. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 11 febbraio 2022) La provincia autonoma dicambia in parte le norme valide a livello nazionale per salire suidi: glifino a 19 anni possono usufruire dei trasporti dedicati senza obbligo di, èindossare la. L'articolo .

