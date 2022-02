Gli AirTag avviseranno che spiare le persone è un crimine in molti Paesi (Di venerdì 11 febbraio 2022) Non c’è stato, forse, dispositivo Apple più utile e allo stesso tempo criticato. Utile perché gli AirTag, in effetti, possono avere un loro ruolo fondamentale nella ricerca di oggetti smarriti o rubati. Criticato perché un dispositivo di questo genere poteva prestarsi a utilizzi piuttosto illeciti, come – ad esempio – quello di seguire le persone, individuarle, geolocalizzarle, spiarle per scopi non previsti da diversi ordinamenti statali. Così, la Apple ha deciso di correre ai ripari e di avvisare gli utenti sui potenziali rischi per comportamenti di questo genere. LEGGI ANCHE > Hanno aperto un AirTag e lo hanno hackerato AirTag, le nuove specifiche di sicurezza della Apple per evitare utilizzi impropri del dispositivo La cronaca ha giocato un ruolo fondamentale: negli Stati Uniti, ma anche in altri ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Non c’è stato, forse, dispositivo Apple più utile e allo stesso tempo criticato. Utile perché gli, in effetti, possono avere un loro ruolo fondamentale nella ricerca di oggetti smarriti o rubati. Criticato perché un dispositivo di questo genere poteva prestarsi a utilizzi piuttosto illeciti, come – ad esempio – quello di seguire le, individuarle, geolocalizzarle, spiarle per scopi non previsti da diversi ordinamenti statali. Così, la Apple ha deciso di correre ai ripari e di avvisare gli utenti sui potenziali rischi per comportamenti di questo genere. LEGGI ANCHE > Hanno aperto une lo hanno hackerato, le nuove specifiche di sicurezza della Apple per evitare utilizzi impropri del dispositivo La cronaca ha giocato un ruolo fondamentale: negli Stati Uniti, ma anche in altri ...

