Ginnastica artistica | bentornata Serie A! Si parte ad Ancona | Brixia delle Fate per lo scudetto | l’Italia in pedana col nuovo codice

(Di venerdì 11 febbraio 2022). Dopo tre mesi senza gare, finalmente la Polvere di Magnesio si rimette in moto ed è pronta a regalare grande spettacolo. Si risabato 12 febbraio con la prima tappa dellaA 2022, che andrà in scena al PalaRossini di. Primo appuntamento del massimo campionato italiano a squadre, che proseguirà poi con le gare di Torino (12 marzo) e Napoli (23 aprile), preludio alla Final Six che assegnerà gli scudetti nel fine settimana del 21-22 maggio. LaBrescia è la grande favorita al femminile. La corazzata del DT Enrico Casella e di Folco Donati insegue il 20mo tricolore della sua storia, quello che consegnerebbe la seconda stella. La Leonessa, che ha messo le mani sugli ultimi otto titoli nazionali, potrà fare affidamento ...

La città di Ancona ospita ancora una volta la grande: venerdì 11 e sabato 12 febbraio scenderanno sul tappeto le più importanti squadre italiane con le migliori atlete ed atleti della serie A e della serie B femminile e maschile, ...La città di Ancona ospita ancora una volta la grande: venerdì 11 e sabato 12 febbraio scenderanno sul tappeto le più importanti squadre italiane con le migliori atlete ed atleti della serie A e della serie B femminile e maschile, ...Vanessa Ferrari non ha in calendario a breve termine delle gare, infatti non parteciperà alla Serie A 2022 di ginnastica artistica che scatterà sabato 12 febbraio con la prima tappa ad Ancona. La ...Un aspetto importante anche per l’indotto, con il capoluogo che diventerà capitale della ginnastica artistica. "Voglio ringraziare – ha aggiunto – quanti si sono impegnati per organizzare un evento ...