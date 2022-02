periodicodaily : Eintracht Francoforte vs Wolfsburg: pronostico e possibili formazioni #bundesliga #12febbraio - dade494 : RT @Emiliangiolo: Qui sta passando sotto traccia la rapina a mano armata commessa dal Milan nei confronti dell’eintracht Francoforte. Rapin… - Kimmichmerd4 : RT @Ilmsso: Qui sta passando sotto traccia la rapina a mano armata commessa dal Eintracht Francoforte nei confronti del AC Milan. Rapina ch… - Ilmsso : Qui sta passando sotto traccia la rapina a mano armata commessa dal Eintracht Francoforte nei confronti del AC Mila… - KunGrax : RT @Emiliangiolo: Qui sta passando sotto traccia la rapina a mano armata commessa dal Milan nei confronti dell’eintracht Francoforte. Rapin… -

Per il reparto avanzato, infine, occhi su Filip Kostic, serbo, 29 anni, esterno offensivo dell'Eintracht Francoforte, con cui ha un contratto che termina nel 2023. Morale: fra cartellini e ingaggi, ...

L'interesse dell'Inter per Filip Kostic si è un po' affievolito con l'arrivo di Robin Gosens e allora in Serie A c'è un nuovo club interessato all'esterno dell'Eintracht Francoforte. Si tratta della Roma che ha affiancato il Milan in vista della prossima estate.