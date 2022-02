“Dovrebbe segnare di più”, Rangnick punzecchia Cristiano Ronaldo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Non è un buon momento per Cristiano Ronaldo, il calciatore del Manchester United è a secco da ben 5 partite. I Red Devils sono pronti per la gara di Premier League contro il Southampton, in conferenza stampa l’allenatore Rangnick ha punzecchiato il portoghese. “Dovrebbe segnare più gol ovviamente perché stiamo creando occasioni ma non ha segnato abbastanza. Non è solo un problema di Ronaldo, succede anche agli altri giocatori. Non stiamo segnando abbastanza. Se guardi tutte le occasioni che abbiamo creato, dobbiamo migliorare nelle prossime settimane”. I dissidi tra Cristiano Ronaldo e l’allenatore Rangnick sono sempre più evidenti e l’attaccante è deluso dal rendimento personale e della squadra. Non è da escludere ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 11 febbraio 2022) Non è un buon momento per, il calciatore del Manchester United è a secco da ben 5 partite. I Red Devils sono pronti per la gara di Premier League contro il Southampton, in conferenza stampa l’allenatorehato il portoghese. “più gol ovviamente perché stiamo creando occasioni ma non ha segnato abbastanza. Non è solo un problema di, succede anche agli altri giocatori. Non stiamo segnando abbastanza. Se guardi tutte le occasioni che abbiamo creato, dobbiamo migliorare nelle prossime settimane”. I dissidi trae l’allenatoresono sempre più evidenti e l’attaccante è deluso dal rendimento personale e della squadra. Non è da escludere ...

