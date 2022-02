Del Debbio a Palermo per documentare lo scempio dei Rotoli: “Paese incivile, datevi una mossa” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le telecamere di “Dritto e Rovescio” nel cimitero palermitano Sono ottocento le bare in attesa di sepoltura La testimonianza: “Venire Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le telecamere di “Dritto e Rovescio” nel cimitero palermitano Sono ottocento le bare in attesa di sepoltura La testimonianza: “Venire Perizona Magazine.

Advertising

ClaudiaTicinese : RT @Camillamariani4: Su rete4 stanno coprendo di infamia un uomo morto. Complimenti a Del Debbio e a tutta quella montagna di merda che è M… - sabato_ivana : RT @Ardito98731919: Del Debbio smascherato come un pollo! Pubblicati gli audio dei suoi autori: vietato agli ospiti di parlare male del vac… - Natale10587098 : RT @Ardito98731919: Del Debbio smascherato come un pollo! Pubblicati gli audio dei suoi autori: vietato agli ospiti di parlare male del vac… - sabrina84880573 : RT @Ardito98731919: Del Debbio smascherato come un pollo! Pubblicati gli audio dei suoi autori: vietato agli ospiti di parlare male del vac… - nerontolino : RT @Ardito98731919: Del Debbio smascherato come un pollo! Pubblicati gli audio dei suoi autori: vietato agli ospiti di parlare male del vac… -