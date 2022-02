Da Ue via libera al grillo domestico come ‘nuovo cibo’ (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Commissione Europea ha autorizzato la commercializzazione del grillo domestico (Acheta Domesticus) come ‘nuovo alimento’ nell’Ue. L’ortottero, finora utilizzato come mangime per animali domestici (specie i rettili insettivori, perché è facile da allevare, è molto proteico e poco grasso), è il terzo insetto che viene autorizzato come cibo per gli esseri umani dalla Commissione, dopo la locusta migratoria, autorizzata nel novembre 2021, e la tarma della farina (Tenebrio Molitor), che ha ricevuto l’ok nel luglio 2021. I grilli, per chi vorrà mangiarli, saranno disponibili interi, congelati o essiccati, o in polvere. L’autorizzazione è stata appoggiata dagli Stati membri l’8 dicembre scorso nel comitato apposito, dopo che l’Efsa ha valutato che il consumo dell’insetto, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Commissione Europea ha autorizzato la commercializzazione del(Acheta Domesticus)alimento’ nell’Ue. L’ortottero, finora utilizzatomangime per animali domestici (specie i rettili insettivori, perché è facile da allevare, è molto proteico e poco grasso), è il terzo insetto che viene autorizzatocibo per gli esseri umani dalla Commissione, dopo la locusta migratoria, autorizzata nel novembre 2021, e la tarma della farina (Tenebrio Molitor), che ha ricevuto l’ok nel luglio 2021. I grilli, per chi vorrà mangiarli, saranno disponibili interi, congelati o essiccati, o in polvere. L’autorizzazione è stata appoggiata dagli Stati membri l’8 dicembre scorso nel comitato apposito, dopo che l’Efsa ha valutato che il consumo dell’insetto, ...

Ultime Notizie dalla rete : via libera Da Ue via libera al grillo domestico come 'nuovo cibo' Terzo insetto ad essere approvato dopo la locusta migratoria e la tarma della farina La Commissione Europea ha autorizzato la commercializzazione del grillo domestico (Acheta Domesticus) come 'nuovo ...

Via libera. Anche il grillo salterà in padella nell'Unione Europea Ansa . Il grillo domestico è il terzo insetto autorizzato come ingrediente alimentare per il mercato dell'Unione europea. La decisione della Commissione europea consentirà la commercializzazione dei ...

