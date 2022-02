Calcio: Eriksen 'Pronto a giocare, sogno il Mondiale' (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il danese si presenta al Brentford "Voglio aiutare la squadra a salvarsi" LONDRA (INGHILTERRA) - "E' stato molto bello tornare in campo, mi sento Pronto per giocare, anche se non penso di fare subito ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il danese si presenta al Brentford "Voglio aiutare la squadra a salvarsi" LONDRA (INGHILTERRA) - "E' stato molto bello tornare in campo, mi sentoper, anche se non penso di fare subito ...

