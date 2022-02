5 denunce in Valdarno. Carabinieri in azione

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : denunce Valdarno

LA NAZIONE

Nelaretino, negli ultimi mesi, svariate sono state le operazioni portate a termine. L'ultima ha riguardato due autotrasportatori, sottoposti a controllo mentre erano diretti verso un centro ...... cresciuto con la pandemia, a Montevarchi da parte dei Carabinieri della Compagnia di San Giovanni, nello specifico i militari della Stazione di Levane. E due lescattate ad ...Arezzo, 11 febbraio 2022 - Cinque persone denunciate in Valdarno a seguito di due operazioni portate a termine dalla compagnia Carabinieri di San Giovanni. I militari della stazione di Montevarchi ...Da qui la denuncia per furto aggravato. I carabinieri di Bucine, invece, hanno denunciato due autotrasportatori per “attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, così come previsto dal Testo ...