Wolverhampton-Arsenal | le formazioni ufficiali

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Riportiamo ledi, match valevole per la ventiquattresima giornata di Premier League. Arbitro dell’incontro sarà Michael Oliver. Calcio d’inizio ore 20:45 al Molineaux Stadium di. Entrambe appaiate in classifica ad appena due punti di distanza,si daranno battaglia questa sera per la qualificazione alle competizioni europee. Dopo tre successi di fila, i Wolves nell’ultimo turno di campionato sono caduti in casa contro il modesto Norwich. La squadra di Bruno Lange veniva da un ottimo momento di forma dopo una stagione piuttosto discontinua e deludente. Quest’oggi ilse la dovrà vedere in una sfida ostica contro unleggermente favorito ...

Commenta per primo La 24 giornata di Premier League si chiude stasera con il Liverpool che giocherà in casa del Leicester e ilche ospita l'di Arteta. Entrambe le gare sono in programma alle 20.45. Con due partite in meno rispetto al City, il Liverpool secondo cerca la vittoria per accorciare sulla ...FORMAZIONI UFFICIALILe formazioni ufficiali di Wolverhampton-Arsenal, match valido per la 24esima giornata della Premier League 2021/2022. Sfida d’alta quota al Molineux tra la squadra di Lage e quella di Arteta. I ...L’Arsenal (in piena lotta per il quarto posto) è di scena sul campo del Wolverhampton nella 24a giornata di Premier League. Ma dove vedere la partita in diretta tv e live streaming? Quale canale per ...