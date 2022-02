Usa: l'attore Bob Saget morto per un trauma cranico (Di giovedì 10 febbraio 2022) Bob Saget è morto dopo aver sbattuto accidentalmente la testa. Un colpo ignorato dall'attore che è andato a dormire ed è morto poco dopo. Lo rivela la famiglia al termine dell'indagine condotta dalla ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 10 febbraio 2022) Bobdopo aver sbattuto accidentalmente la testa. Un colpo ignorato dall'che è andato a dormire ed èpoco dopo. Lo rivela la famiglia al termine dell'indagine condotta dalla ...

Usa: l'attore Bob Saget morto per un trauma cranico Bob Saget è morto dopo aver sbattuto accidentalmente la testa. Un colpo ignorato dall'attore che è andato a dormire ed è morto poco dopo. Lo rivela la famiglia al termine dell'indagine condotta dalla polizia. Il comico, famoso per la sua interpretazione nella sitcom "Gli amici di papà",...

