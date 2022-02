Tottenham-Southampton, Conte: “La sconfitta? dobbiamo migliorare, la strada è lunga” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nel post gara di Tottenham-Southampton, in cui gli Spurs, hanno perso per 2-3, Antonio Conte ha analizzato l’inaspettata sconfitta in casa affermando: “Non so il motivo della sconfitta. A parer mio abbiamo fatto troppi errori in fase di possesso e questo ci ha creato problemi anche quando difendevamo. All’intervallo ho parlato con i giocatori e gli ho detto che nel calcio può capitare di commettere errori ma dopo devi ricominciare a giocare, altrimenti se dopo un errore ti butti giù e smetti di giocare allora siamo nei guai. Penso sia successo questo.” Il mister pugliese ha poi continuato: “Penso abbiamo giocato un buon secondo tempo fino al gol. Poi ne abbiamo subiti due che avremmo potuto evitare perché eravamo con la difesa schierata e in posizione. Per fare tre punti dobbiamo ... Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nel post gara di, in cui gli Spurs, hanno perso per 2-3, Antonioha analizzato l’inaspettatain casa affermando: “Non so il motivo della. A parer mio abbiamo fatto troppi errori in fase di possesso e questo ci ha creato problemi anche quando difendevamo. All’intervallo ho parlato con i giocatori e gli ho detto che nel calcio può capitare di commettere errori ma dopo devi ricominciare a giocare, altrimenti se dopo un errore ti butti giù e smetti di giocare allora siamo nei guai. Penso sia successo questo.” Il mister pugliese ha poi continuato: “Penso abbiamo giocato un buon secondo tempo fino al gol. Poi ne abbiamo subiti due che avremmo potuto evitare perché eravamo con la difesa schierata e in posizione. Per fare tre punti...

