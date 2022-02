Torino: trasforma la sua bici in una moto con un kit comprato online, 6000€ di multa (Di giovedì 10 febbraio 2022) Negli ultimi tempi sempre più persone si spostano nelle grandi città a bordo di biciclette o di scooter. L'automobile, molto lentamente, sta passando di moda per via di un mondo sempre più ecologista e tendente a usare mezzi alternativi, meno inquinanti e più facili da parcheggiare. La bici/motocicletta Un 18enne di Torino è tra i tanti italiani che vanno al lavoro in bicicletta. In settimana il ragazzo è stato protagonista di un singolare episodio che gli è costato una pesante multa. Come scrive l'edizione locale del Corriere, alle 7:30 di alcuni giorni fa, come ogni mattina, il soggetto in questione si stava avviando da Collegno al centro di Torino per andare a lavorare. In sella alla sua bicicletta, è stato fermato proprio dalla polizia municipale ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 10 febbraio 2022) Negli ultimi tempi sempre più persone si spostano nelle grandi città a bordo diclette o di scooter. L'automobile, molto lentamente, sta passando di moda per via di un mondo sempre più ecologista e tendente a usare mezzi alternativi, meno inquinanti e più facili da parcheggiare. Lacicletta Un 18enne diè tra i tanti italiani che vanno al lavoro incletta. In settimana il ragazzo è stato protagonista di un singolare episodio che gli è costato una pesante. Come scrive l'edizione locale del Corriere, alle 7:30 di alcuni giorni fa, come ogni mattina, il soggetto in questione si stava avviando da Collegno al centro diper andare a lavorare. In sella alla suacletta, è stato fermato proprio dalla polizia municipale ...

