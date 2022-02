Serie A sotto shock: arrestati 2 calciatori per scippo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Goal News scippo in Serie A: i ladri arrestati La Salernitana non riesce a incassare i tre punti in casa contro il Pescara, ma almeno la polizia fa un buon lavoro recuperando i circa 8000 euro rubati poco prima della partita.? arrestati due giovani calciatori di società di Serie A: l'accusa è gravissima perché si tratta di furto abile. Dato che questi numeri sono spesso legati al benessere economico, gli eventi sono preoccupanti. Tuttavia, anche i giovani giocatori possono affrontare tutto, anche il crimine. È successo a Salerno, dove il club di Ilvolino stava lottando per salvare. Nemmeno una bella pubblicità per lo stesso presidente che da poco ha acquistato il club, tutte le novità: in giornata si erano diffuse voci, confermate dal club pochi minuti prima. La ... Leggi su goalnews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Goal NewsinA: i ladriLa Salernitana non riesce a incassare i tre punti in casa contro il Pescara, ma almeno la polizia fa un buon lavoro recuperando i circa 8000 euro rubati poco prima della partita.?due giovanidi società diA: l'accusa è gravissima perché si tratta di furto abile. Dato che questi numeri sono spesso legati al benessere economico, gli eventi sono preoccupanti. Tuttavia, anche i giovani giocatori possono affrontare tutto, anche il crimine. È successo a Salerno, dove il club di Ilvolino stava lottando per salvare. Nemmeno una bella pubblicità per lo stesso presidente che da poco ha acquistato il club, tutte le novità: in giornata si erano diffuse voci, confermate dal club pochi minuti prima. La ...

